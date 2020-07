Ariano ConVincente – Proposta al Commissario D’Agostino:”Parcheggi gratuiti nel centro storico”

Richiesta per parcheggi gratuiti. Alle prossime elezioni amministrative parteciperà il neo gruppo politico Ariano ConVincente, che rappresenta quanto segue. Ad oggi il centro di Ariano è interessato contemporaneamente da vari cantieri edili. In particolare un cantiere è presente sul Piazzale adiacente il Centro Pastorale San Francesco (via Mancini), per la ricostruzione dell’ex Giorgione, un altro è presente intorno al perimetro del Centro Pastorale San Francesco, per i lavori di rifacimento della facciata esterna ed un altro riguarda l’ex Caserma dei Carabinieri. Detti cantieri hanno contribuito ad eliminare tutti i posti auto gratuiti e a pagamento in tale zona, con grossi disagi per i residenti, i commercianti e i cittadini tutti. Pertanto, Ariano ConVincente chiede al Commissario Prefettizio, Dr.ssa Silvana D’Agostino, di rivedere la segnaletica orizzontale e verticale su via Marconi e su via Mancini (innanzi alle Poste Italiane), predisponendo parcheggi orari e posti auto gratuiti, e permettere il parcheggio gratuito nel silos Calvario. Il tutto con l’obiettivo di rendere più vivibile, accogliente ed attrattivo il centro cittadino e di agevolare l’intera cittadinanza, i residenti e le attività commerciali, queste ultime già duramente colpite dalla crisi economica.