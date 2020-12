Approvato il corso serale ad indirizzo: “Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale” presso il “DE GRUTTOLA” di Ariano Irpino

Grazie all’interessamento e all’impegno profusodell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania nella persona dell’Assessora Lucia Fortini, L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino, nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa, ha ottenuto l’approvazione per il corso serale professionale ad indirizzo: “servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”.

L’ottenimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie ad un lavoro sinergico dell’Assessora alle Politiche Giovanili Veronica Tarantino e dell’Assessora all’Istruzione Michela Cardinale, le quali hanno raggiunto questo notevole risultato a pochi mesi dal loro insediamento.

Grande soddisfazione anche per il Dirigente Scolastico Petrosino che è sempre attento e proteso all’interesse delle sue alunne ed alunni, il dirigente sottolinea, inoltre, che da una recente indagine svolta da Eduscopio, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe De Gruttola” risulta essere il primo in tutta la provincia di Avellino per indice di occupazione post diploma, un indice inconfutabile della qualità dell’offerta scolastica dell’Istituto.

Un segnale importante dato dall’Amministrazione Franza, che si prefigge come scopo principale quello di migliorare,in tutti i modi, la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini di Ariano Irpino e di tutti i paesi che ad esso fanno riferimento.