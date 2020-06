Amministrative ad Ariano – “Insieme per Ariano”continua il percorso politico tracciato da Franco Lo Conte

Da “Insieme per Ariano, riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo il dovere di continuare, nel ricordo di tanti progetti, idee e valori che Franco Lo Conte ha lasciato

alla città di Ariano Irpino; un gruppo di persone consolidato nel tempo, a lui molto vicino, rimette in moto

una macchina di proposte ed ambizioni partendo con entusiasmo e autorevolezza da dove Franco aveva

lasciato.

Attraverso amici, colleghi di esperienze politiche, militanti della storica lista civica ed affezionati delle attività culturali che Franco proponeva, appariva doveroso nel ricordo del fondatore rilanciare il simbolo Insieme per Ariano, lista civica con 35 anni di storia politica ed amministrativa; i quali membri

hanno condiviso con forte spirito emotivo quanto avviato, in vista delle prossime elezioni comunali chesaranno determinanti per le sorti della nostra città. Il tutto deliberato nell’incontro tenutosi presso la sede storica di Piazza Plebiscito, che sarà intitolata a Franco Lo Conte, con grande senso di responsabilità e determinazione a fare bene, i presenti individuano una linea comune alla composizione di un programma partecipato aperto alla città, senza steccati e preclusioni di carattere strumentale. Un coordinamento interno guiderà un percorso politico collegiale, di ampia prospettiva, che si affaccia anche alle prossime elezioni regionali, un connubio di idee che elaborino un progetto autentico, fuori dagli schemi e di grande valore per il Tricolle, con l’obiettivo di ridargli la giusta identità.

Il Gruppo Insieme per Ariano, apre le porte al dialogo, partendo dalle sofferenze degli ultimi mesi,

auspicando maggiore attenzione alle persone, al bene comune, ai problemi quotidiani, come spesso Franco

faceva tramite i suoi gesti umili, dal sapore puro. Ariano c’è … insieme!”