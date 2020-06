Amministrative ad Ariano – Bevere (PD):”Il candidato sindaco del centrosinistra non può essere imposto”

Da Gaetano Bevere, Presidente del Circolo PD di Ariano Irpino, riceviamo e pubblichiamo:

“L’ultima dichiarazione dell’amico Carmine Grasso,ex consigliere PD, apparentemente conciliante e appassionata merita alcune riflessioni , considerazioni, alle quali, in funzione di Presidente del Pd arianese , non desidero sottrarmi . Il momento e’ molto delicato in quanto ne va delle sorti della nostra comunità almeno per i prossimi dieci anni. Le legittime aspirazioni di chiunque parteciperà alle prossime elezioni amministrative devono prendere atto di uno “ status quo” determinatosi a seguito dalla scorsa tornata elettorale. Non fa bene a nessuno rimarcare in questo momento errori gravi commessi negli ultimi dieci mesi.Chi parte da Franza si o Franza no ,e’ del tutto evidente che commette in ogni caso un grave errore di valutazione complessiva dello stato d’arte delle cose . Intanto giusto per puntualizzare ,nell’ultima riunione allargata a forze di centro sinistra , sono venute fuori perplessità in generale sull’eventualità di una candidatura Franza al primo turno candidato del centro sinistra sostenuta esclusivamente dai socialisti e da tre iscritti PD. Abbiamo registrato tutti l’assenza di rappresentanza del M5S , mentre con soddisfazione abbiamo registrato la presenza di alcuni gruppi centristi. È iniziato un dialogo aperto , franco e costruttivo su un metodo da seguire. C’è stato qualcuno che ha fatto finta di non capire e ha reiterato la richiesta ,ultimativa ,di avere un unico candidato non discutibile . I tempi per trovare una soluzione conciliante per tutti sono brevissimi e presentano particolari complessità , note a tutti. Il percorso intrapreso dal circolo del pd e per esso dal segretario “facente funzione “ come alcuni si sono innamorati a definirlo Giuseppe Ciasullo rappresenta l’unica possibilità di dialogo possibile; su questo punto non c’è motivo del contendere. La strada maestra e’ questa ed e’ l’unica possibile ;, questo ovviamente dal mio punto di vista. Dicevano gli antichi “se sono rose fioriranno “ ed io sarò il primo ad esserne felice . Non v’è al momento nessuna preclusione sul nominativo di riconferma alla candidatura Franza . Va da sé che il nominativo non può e non deve essere imposto ad eventuali alleati ma deve essere il frutto di una condivisione su un programma di iniziative da intraprendere e anche ovviamente sul nominativo . Qualora non si dovesse malauguratamente trovare la soluzione conciliante per tutti, se ne prenderà atto ed ogni partito o organizzazione civica farà le sue valutazioni di merito. Quindi abbassiamo i toni e mi pare che ci siamo , ed iniziamo a dire in fretta quello che vogliamo per la nostra città ,per il territorio“.