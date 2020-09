Amministrative 2020 – Marcello Luparella”Centro Fieristico di Ariano non deve essere snaturato”

Marcello Luparella, candidato sindaco del “Patto Civico”, interviene sulla questione del Centro Fieristico in località Casone di Ariano, che qualcuno vorrebbe destinare ad altri usi. Di seguito l’intervento di Luparella:

“La campagna elettorale in corso è anche e soprattutto un momento di attenzione verso il futuro della nostra città. Il Patto Civico ha pensato a un futuro per Ariano a 360 gradi, fatto di sviluppo e occasioni da cogliere. Uno dei fiori all’occhiello del programma elettorale riguarda proprio l’economia. Tra le grandi opportunità di rilancio c’è sicuramente la possibilità di realizzare eventi tematici a rilevanza nazionale, attraverso l’utilizzo di strutture già esistenti come il Centro Fieristico di Località Casone. Dal 2012 il Centro Fieristico della Campania è luogo di manifestazioni di grande successo, che hanno ridato ad Ariano il ruolo di protagonista. È la location ideale, fruibile da un grande pubblico, per promuovere le nostre eccellenze, da quelle più tradizionali a quelle proprie di nuovi settori, come quello del wedding. Si trova in una posizione strategica, a ridosso della futura Stazione Hirpinia quindi si possono e si devono sfruttare tutte le potenzialità di questo contesto. Bisogna incrementare le occasioni di sviluppo affiancando ulteriori attività e altre strutture già pensate in passato, altrettanto produttive, come quelle previste per il MOVU (Mercato Ortofrutticolo Valle Ufita)”.

Il candidato sindaco Marcello Luparella e la coalizione che lo sostiene, si impegneranno strenuamente affinché la destinazione d’uso e impiego della struttura Casone resti inalterata senza che essa venga in alcun modo snaturata o stravolta.