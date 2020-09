Amministrative 2020 – Le richieste del Forum dei Giovani ai candidati a Sindaco di Ariano Irpino

Il Forum chiede ai candidati a Sindaco di sottoscrivere la relazione “Forum x Future” e la Carta di Avviso Pubblico.

Nel corso dell’attuale mandato, iniziato a gennaio 2018, abbiamo provato con non poche difficoltà a svolgere la funzione di rappresentanza giovanile e nello specifico a promuovere un maggior interesse alla vita amministrativa cittadina. Nel mese di novembre 2019 realizzammo, per la prima volta, un momento di ascolto e confronto su due tematiche specifiche: la sostenibilità e la tutela ambientale per la città di Ariano. Quel laboratorio di cittadinanza attiva, composto da due assemblee pubbliche, diede vita alla relazione “Forum x Future” (in allegato) composta da trenta idee che operano su diversi fronti: gestione del territorio, impronta ecologica della macchina amministrativa, rifiuti, mobilità sostenibile e nuovi stili di vita.

La relazione venne trasversalmente accolta tra gli ex amministratori locali ma per via della caduta anticipata dell’assise cittadina non è stato possibile trasformare quelle idee in azioni amministrative. Chiediamo ai candidati a Sindaco di prendersi l’impegno di dare seguito alla relazione sottoscrivendola mediante l’invio di un’e-mail a segreteria@forumgiovaniariano.it entro le ore 20:00 del 17 settembre 2020.

In occasione delle imminenti elezioni chiediamo anche ai candidati a Sindaco di aderire alla Carta dell’associazione Avviso Pubblico (in allegato) che dal 1996 si batte per diffondere la cultura della legalità. Il presente documento è un codice etico di comportamento composto da una serie di disposizioni esigenti nei confronti degli amministratori volte a contrastare fenomeni di: cattiva amministrazione, conflitto di interessi, pressioni indebite, clientelismo e sprechi.

Per sottoscrive la Carta di Avviso Pubblico è necessario compilare il modulo (in allegato) ed inviarlo a organizzazione@avvisopubblico.it e per conoscenza a segreteria@forumgiovaniariano.it entro le ore 20:00 del 17 settembre 2020. In seguito alle elezioni chiediamo al futuro Sindaco di far calendarizzare all’o.d.g. del primo Consiglio Comunale utile l’approvazione della Carta, in modo da estenderne la portata a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza.

Cogliamo l’occasione per invitare i giovani a partecipare agli ultimi incontri elettorali, a conoscere i programmi delle quattro coalizioni concorrenti e a recarsi alle urne per esprimere un voto consapevole.