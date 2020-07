Aggiudicazione bando “PROGRAMMA ERASMUS+ PER LA MOBILITA’ di giovani neodiplomati per il Comune di Ariano Irpino

“Con grande soddisfazione dopo un’ importante fase di progettazione, finalmente arriva l’esito positivo per la partecipazione del Comune di Ariano Irpino al Programma ERASMUS+ .

Un programma di mobilità “PRO-T.Rai.N.E.E.S.” per giovani neodiplomati che propone loro l’opportunità di recarsi all’estero in uno dei paesi come Regno Unito, Spagna e Malta in cui fare un’esperienza lavorativa in aziende del proprio settore diformazione”.

A parlare è l’ex Assessore ai fondi Europei del Comune di Ariano Irpino Massimiliano Alberico Grasso. Un progetto fortemente voluto dall’ex Sindaco Enrico Franza, che da sempre ha incentrato la sua politica del cambiamento, con le attenzioni rivolte alle politiche giovanili e al tema del lavoro.

Il progetto presentato dall’Amministrazione Franza nel mese di ottobre 2019, è stato ammesso a finanziamento venerdì 17 luglio, con punteggio massimo di 100/100, aggiudicandosi così il primo posto per un importo di € 260.890,00, come da graduatoria. La graduatoria formata da 93 presentazioni nazionali e pubblicata dall’Agenzia Nazionale INAPP è consultabile al seguente link:

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/12/1-Lista-KA102-VET-2020-ammissibili-a-contributo.pdf

Il programma dal nome “PRO-T.Rai.N.E.E.S.” prevede la realizzazione di attività di mobilità di 2 mesi così come descritto in: Spagna, Regno Unito e Malta in favore di 70 neodiplomaticampani (a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/21), provenienti da Istituti di Istruzione Superiore ad indirizzo Artistico, Turistico, Alberghiero-Accoglienza turistica, Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Grafica e Comunicazione. Capofila il comune di Ariano Irpino in partnership con gli istituti: “Ruggero II” e “De Gruttola” di Ariano Irpino, il “Rossi Doria” di Avellino, I Comuni di Greci, Savignano Irpino, Montaguto, Zungoli, la Comunità Montana dell’Ufita, le associazioni dei Ceramisti Arianesi, Willoke, Red Sox, Imprenditori Irpini, Pro loco Nuovamente.

Un progetto, dal rilevante valore identitario. Un lavoro, dichiara Grasso che ci ha premiati per le sue peculiarità tecniche.Un’opportunità unica per i nostri ragazzi che si qualificano nel campo dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare, caratteristiche singolari, vere e proprie eccellenze. Un vanto questo, per un intero territorio che conserva un patrimonio culturale fatto di tradizioni, competenze e professionalità in grado di consentire al nostro capitale umano di presentarsi al mondo del lavoro internazionale, con la stessa determinazione di qualsiasi altra realtà della rete globalizzata.

“L’appello che lancio in questo momento è rivolto alla Commissario Prefettizio Dot.ssa Silvana D’agostino, chiedendole di portare avanti questo progetto cosi importante, quanto ambizioso affinchè i nostri giovani diplomati, possano continuare a formarsi, per mettere a servizio del territorio, la propria esperienza professionale maturata all’estero. A tal proposito mi ritengo disponibile per essere di supporto alla macchina amministrativa, visto il lavoro svolto nei mesi scorsi”.