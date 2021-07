Ad Ariano il 9 ed il 16 luglio programmati due interventi di disinfestazione nella Villa Comunale

Si avvisa la cittadinanza che nella Villa Comunale verranno effettuati due interventi di disinfestazioni contro gli insetti volatili.

Questo il calendario:

1° intervento tra venerdì 9 e sabato 10 luglio alle ore 4.00

2° intervento tra venerdì 16 e sabato 17 luglio alle ore 4.00

I prodotti che verranno utilizzati per gli interventi sono regolarmente registrati presso il Ministero della Sanita’.

Si raccomanda, in via precauzionale, di non accedere agli spazi della Villa Comunale per almeno 2 ore dopo il trattamento, quindi fino alle 6.30.