Abusi sessuali nei confronti di una bambina di 11 anni: arrestato 53enne di Ariano

Al via oggi e domani la seconda edizione del Filo Wine Fest nel comune di Santa Paolina. Un filo conduttore che unisce l’arte del tombolo con il Greco di Tufo, due eccellenze del territorio. L’evento che vede coinvolti anche il Comune di Altavilla Irpina e il Comune di Melito rientra nel Progetto” Il marito di Elena: l’amore di Verga per l’Irpinia”, riconosciuto dalla Regione Campania come significativo per promuovere il territorio. (altro…)