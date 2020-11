A testa alta nel lazzaretto Campania

I motivi per cui la Campania adesso si trova in Area Rossa li ho evidenziati in un’interrogazione che l’altro giorno ho inviato al Ministro della Salute. I numeri comunicati dalla Regione Campania non erano veritieri, aumentando solo sulla carta i posti letto e le terapie intensive disponibili. Numeri che lo stesso De Luca ha dichiarato a mezzo stampa, passando in una notte, il 5 novembre, da 234 a 590. Nella realtà questi posti non sono veramente disponibili, perché non sono utilizzabili! (altro…)