14 giugno 1981-14 giugno 2021 Quarant’anni dalla storica promozione dell’U.S.Ariano in serie D

Sono trascorsi “appena quarant’anni da quel fatidico 14 giugno 1981 e dalla storica promozione dell’U.S. Ariano nella massima serie dilettantistica, la serie D. Carmelo Barbieri, storico simbolo del calcio arianese e presidente del CSI , ha voluto ricordare questa data con una reunion dei massimi protagonisti di quella esaltante avventura, che ci ha fatto respirare un calcio diverso, un calcio piu’ vero portando l’Ariano a scontrarsi con realtà calcistiche come il Crotone, l’Ischia,il Gladiator, la Juve Stabia, la Gioiese di mr. Franco Scoglio e tante altre squadre di rango. Il mitico Carmelo Barbieri, arianese di adozione, non ha voluto far passare inosservata questa data e ha fatto di tutto per riunire i protagonisti di quella indimenticabile cavalcata, nonostante il momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia. Il 14 giugno 2021 c sara’ un raduno simbolico allo stadio Silvio Renzulli per un momento commemorativo semplice e nel rispetto delle misure anti Covid e successivamente un momento conviviale al ristorante Incontro. I protagonisti dell’amarcord saranno:Carmelo Barbieri,Donato De Cata,Antonio Di Chiara,Agostino Spica,Adelmo Berardo,Pasquale Biondi, Antonio Carchia, Paolo Carpentieri, Rolando Carullo,Paolo Caso, Pietro Castagnozzi,Giuseppe De Gruttola, Gerardo Del Vecchio, Carmelo Marinaccio, Antonio Melito, Nicola Olmo, Oto Pagliaro, Aldo Riccio, Antonio Vitillo, Bruno Dell’Infante.

Un pensiero speciale sarà rivolto a chi purtroppo ci ha lasciato, come Michele Giorgione e Angelo Pagliaro, i dirigenti Baritono, Mastandrea, Intonti, D’Amato, Iacobacci, Giorgione, Cirillo, Cardinale e Graziano che negli anni successivi proseguì questa affascinante e storica avventura con grande passione e sacrifici. Come pure un baluardo di nome Gigi Iachini venuto a mancare negli anni scorsi.