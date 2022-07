ZTL-In vigore gli orari del periodo estivo

La decima edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma ad Ariano Irpino dal 1° al 7 agosto 2022, è pronta a dare il benvenuto a un grandissimo ospite proveniente da Hollywood.

Celebre per aver prestato il volto a Ridge Forrester, per circa 7.000 puntate in 25 anni, nella soap opera Beautiful, RONN MOSS ha nel suo passato anche una carriera come bassista e cantante solista. E se è stato il piccolo schermo a dargli la notorietà mondiale di cui ancora oggi gode ampiamente, non dimentichiamo le sue apparizioni nel film di Neri Parenti Christmas in Love, la sua prova da doppiatore in Bolt – Un eroe a quattro zampe della Disney e la sua partecipazione come concorrente in Ballando con le Stelle, edizione 2010.

Nella giornata conclusiva della kermesse Irpina, Ronn Mosspresenterà il suo nuovo film da protagonista, “Viaggio a sorpresa”. Liberamente ispirato alla sua vita, Ronn interpreta un ex broker di Wall Street, deciso a cambiare vita e a trasferirsi proprio in Italia. Una commedia romantica e divertente, condita da un pizzico di mistero.

Girato in cinque settimane nella primavera/estate del 2020, distribuito da Minerva Pictures e diretto da Roberto Baeli, Viaggio a sorpresa (Surprise trip in originale) vanta la partecipazione di tanti big del cinema nostrano, da Lino Banfi a Paolo Sassanelli, da Totò Onnis a Pietro Genuardi, passando per Mayra Pietrocola, Fabio Cursio Giacobbe e Marit Nissen. Ronn Moss è anche produttore insieme a Tiziano Cavaliere e Devin Devasquez per Bros Group Italia e 11:11 FilmsInternational, mentre Genuardi e Giacobbe hanno affiancato Baeli nella stesura della sceneggiatura.

Al termine della proiezione, prevista per sabato 7 agosto alle ore 18 presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino, RonnMoss incontrerà il pubblico. L’accesso è gratuito, come tutti gli eventi organizzati dalla manifestazione, intenta a promuovere il cinema, la cultura e l’arte.

Infine, l’attore hollywoodiano calcherà il Red carpet della serata di premiazione in Villa Comunale.

Un appuntamento imperdibile per i fan di Beautiful, ma anche per chi ama la buona commedia.