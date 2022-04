Tribunale di Ariano-Il comune di Benevento condannato a pagare per l’utilizzo della struttura del tricolle

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4084 del 27/04/2022, ha condannato il Comune di Benevento a versare al Comune di Ariano Irpino la somma di 175.652,53 euro più interessi per la violazione dell’art. 8 d. lgs. 155/2012, ovvero per aver continuato ad utilizzare senza titolo i locali dell’ex Tribunale di Piazza Enea Franza dopo il 13/09/2013, data della soppressione del Tribunale arianese, e fino al 31/12/2014. In separata sede verranno liquidate le indennità, ancora più cospicue, dovute per il periodo successivo e per le morosità pregresse. Disposto pure l’ordine di rilascio degli immobili ancora occupati dal Tribunale di Benevento (Palazzo di Giustizia, Archivio sottostante, Mercato Coperto).La sentenza premia con un pieno successo un’iniziativa tenacemente voluta dagli avvocati in prima linea nei giorni della lotta contro la soppressione del Tribunale, e patrocinata in giudizio con grande impegno e competenza da uno di essi, l’avv. Crescenzo Perrina. Un’iniziativa accolta con scetticismo da molti, oggetto di piccine insinuazioni da parte di qualcuno, alla fine condivisa dall’amministrazione dell’epoca, e che oggi segna un piccolo simbolico riscatto per lo scippo del Presidio di Giustizia subìto dalla nostra comunità.Proporremo al Consiglio Comunale di destinare quei fondi alla manutenzione e automazione del Parcheggio silos di Piazza Enea Franza, struttura nata a supporto del Tribunale e oggi ritenuta strategica per il rilancio del Centro Storico e della nostra Azienda Municipalizzata di Trasporti.

Fonte pagina Facebook Marcello Luparella