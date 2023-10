Sospensione idrica il 12 ottobre per rottura condotta

La CIGL ed oltre 100 associazioni hanno indetto a Roma la manifestazione nazionale a difesa della Costituzione e dei principi di uguaglianza e di solidarietà. Hanno adottato lo slogano “La via Maestra, insieme per la Costituzione”, contro ogni egoismo messo in campo dalla Meloni con il regionalismo differenziato, teso a rendere definitive e non colmabili le disuguaglianze, applicando il principio dei diritti di cittadinanza fruibili a geometria variabile solo dai cittadini delle regioni ricche. L’attacco del governo Meloni è senza precedenti, mina l’integrità territoriale, vuole ridisegnare l’assetto costituzionale rendendo il parlamento il servo sciocco al servizio del governo, vuole privatizzare la scuola, la sanità, senza alcuna cura dell’ambiente e nessunaumentando dei salari e delle pensioni, oramai, pesantemente taglieggiati dall’inflazione elevata. Ieri (7 ottobre 2023), centinaia di miglia di persone erano a Roma, la TV di Stato gestita in modo familistico, non solo dall’attuale governo, ha fornito frammentarie informazione, di fatto, mettendo il bavaglio a chi dissente contro il governo proteso ad approvare il NADEF (Nota Aggiornamento Documento Economico Finanziario) con tagli alla sanità, alla scuola, senza alcun aumento di salari e pensioni ed avallando i condoni per gli evasori fiscali che non emettonogli scontrini. Il NO è netto, non basta gridare dal balcone proponendo soluzioni estemporanee ed impraticabili,occorre avere una visione di crescita economica di lungo periodo, che vada oltre la legislatura. Un respiro da vero statista che metta al primo posto l’interesse della nazione,incluso il meridione, e non curi solo l’incrementopercentuale dei consensi del proprio partito.