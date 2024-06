Salvini e Meloni esultano: l’Italia è dis-fatta per legge

Sinistra Italiana Campania esprime la sua più profonda indignazione e rabbia contro l’approvazione alla Camera dell’autonomia differenziata, un provvedimento ignobile che rischia di frammentare ulteriormente un Paese già profondamente diviso. Questa mossa irresponsabile e pericolosa non è altro che una svendita della nostra nazione, orchestrata da un governo e da parlamentari della Destra e di Fratelli d’Italia che, tradendo le loro stesse radici, hanno scelto di sacrificare l’unità della patria sull’altare del presidenzialismo.

Una riforma che porta alla rottura dell’Unità dell’Italia repubblicana e antifascista. Un vero e proprio attentato alla nostra Costituzione che danneggia anche il Nord. Un’Italia divisa è un paese piú debole.

La destra, la Lega, in combutta con Fratelli d’Italia, ha dimostrato ancora una volta di non avere a cuore il bene comune e l’unità del Paese. Hanno votato questo scempio con il solo scopo di ottenere un ritorno personale e politico, dimostrando un disprezzo totale per le conseguenze disastrose che questo provvedimento avrà sulle regioni del Sud, già duramente provate da anni di politiche discriminatorie e diseguali.

Un atto violento contro il Sud, un attacco diretto e mirato a quelle aree che più di altre necessitano di coesione e sostegno. L’autonomia differenziata non farà altro che accentuare le diseguaglianze territoriali, consegnando le regioni meridionali a un futuro di ulteriore marginalizzazione e impoverimento.

Sinistra Italiana Campania non rimarrà in silenzio di fronte a questo scempio. La nostra lotta sarà dura e senza tregua. È il momento di costituire immediatamente i comitati per il referendum, mobilitandoci in ogni angolo della nostra regione, così come in tutto il Paese, per raccogliere la voce di tutti quei cittadini che credono ancora in un’Italia unita e solidale. Non permetteremo che il nostro Paese venga smembrato per interessi di parte. Non resteremo a guardare mentre la destra e Fratelli d’Italia distruggono il futuro del Sud e di tutta la nazione. È tempo di alzare la testa e combattere per la giustizia, l’uguaglianza e l’unità del nostro Paese.

Sinistra Italiana Campania chiama a raccolta tutte le forze democratiche e progressiste: insieme, possiamo fermare questa deriva pericolosa e costruire un futuro migliore per tutti.

Il coordinamento regionale di Sinistra Italiana Campania