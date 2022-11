Raccolta Rifiuti-Irpiniambiente comunica possibili ritardi o sospensioni del servizio nelle giornate del 30 novembre, 1 e 2 dicembre

Il dirigente irpino del partito ribadisce l’invito all’amministrazione Franza a rassegnare le dimissioni: “Consentano agli arianesi di scegliersi una guida capace di affrontare e risolvere problemi ormai annosi.”

Ariano Irpino, 28 nov – “L’Amu versa in una condizione di confusione pressoché totale, con corse ridotte all’osso e conti sui quali andrebbe fatta chiarezza. Disagi costanti per cittadini, studenti, pendolari e chiunque si avvalga dei servizi di trasporto che l’Azienda dovrebbe assicurare con efficienza e puntualità. Anche su questo capitolo, il Sindaco e la sua traballante amministrazione stanno dimostrando tutti i limiti propri di chi non riesce ad acquisire dimestichezza con le dinamiche amministrative.” Così in una nota Carmine Ruggiero, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, già consigliere comunale di Ariano Irpino.

“Il Comune di Ariano – prosegue – è costretto a trasferire in continuazione risorse ad un’azienda che dovrebbe far chiarezza su pratiche e criteri manageriali adottati che si traducono sempre in perdite e disservizi. Non è accettabile che i cittadini debbano essere costretti a pagare di tasca propria per gestioni che non hanno né capo né coda e che stanno dimostrando tutti i limiti da ogni punto di vista con ripercussioni gravi sui trasporti.”

“Fratelli d’Italia non solo chiede una verifica sui conti dell’Amu, ma sollecita anche le forze di opposizione a farsi promotrici di azioni più incisive in seno al Consiglio comunale. Al contempo, ribadisce l’invito a questa amministrazione a rassegnare le dimissioni per consentire agli arianesi di dotarsi di una guida efficace, incisiva e capace di affrontare i problemi ormai annosi che – chiude Ruggiero – gravano e condizionano la vita della comunità intera.”