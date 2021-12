Provincia-Noi di Centro: “Restituire centralità all’Assemblea dei sindaci”

622 visualizzazioni totali

Avellino, 23 dic. – “Con la vittoria di Rino Buonopane, quale Presidente della Provincia di Avellino, che abbiamo sostenuto con convinzione, si fa strada la possibilità di un confronto tra i partiti ed i movimenti sulle questioni legate alla crescita e allo sviluppo del territorio. Dopo una stagione in cui la rappresentanza era esclusivamente degli eletti, ed il dibattito era impedito dalla gestione, auspichiamo un tempo nuovo in cui affermare il primato delle idee. Al neo presidente della provincia chiediamo di farsi carico del raccordo istituzionale tra i comuni Irpini e la regione Campania nella difesa delle aree interne, ma soprattutto che venga restituita la giusta e doverosa centralità all’Assemblea dei sindaci che giova ricordare gode di poteri propositivi, consultivi e di controllo. Siamo certi che l’interesse delle 118 comunità possa prevalere e che ben presto, attraverso un’opera di mediazione politica, si possa procedere con immediatezza a programmare grandi progetti, attraverso i quali recuperare occupazione e migliorare la qualità della vita degli irpini”. Lo dichiarano in una nota i dirigenti di Noi di Centro, Franco Rauseo e Ciro Aquino.