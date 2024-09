Piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa,

Si comunica alla cittadinanza che Domenica 22.09.2024 in occasione della Gara Podistica ArianoArena2024 e della Family Run, lungo il percorso Villa Comunale, Centro Storico, Arena Mennea ci sarà il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 9.15 alle ore 11.15, come da Ordinanza Dirigenziale n.ro 65 del 18.09.2024, lungo le seguenti strade:

via Castello, via Tribunali, via D’Afflitto, p.zza Plebiscito, via Roma, p.zza Duomo, c.so Europa, via Intonti, via XXV Aprile, via Mancini, via Calvario, via Albanese, p.zza Garibaldi, via G. Lusi, via Matteotti, via S. Antonio, via Martiri, via Ottaggio e via Ginestra.

Il tratto di via Martiri compreso tra intersezione Ottaggio e intersezione ex SS414, nonché la via S. Antonio, saranno percorribili a senso unico con direzione di marcia periferia-centro.

La sospensione temporanea sarà attuata, entro la fascia oraria sopra indicata, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, fino al transito del veicolo recante il cartello “FINE GARA”, con immediata e progressiva riapertura al transito.

La ASD Marathon Club Ariano Irpino, società organizzatrice dell’evento, invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento, applaudendo gli atleti lungo il percorso, e ad essere direttamente protagonisti partecipando alla Family Run, passeggiata sportiva aperta a tutti.

Si invita inoltre, in caso di necessità, di anticipare l’utilizzo delle strade indicate, prima delle 09.15.