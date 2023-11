Pallavolo Prima Divisione Maschile-Sarà il “Centro Minerva”il primo sponsor del GSA 2023/24

Positiva prestazione del gruppo under 15 che all’esordio in campionato

coglie una meritata vittoria a Paduli battendo la locale formazione

con un eloquente 3-0.

Nei tre set giocati il GSA è sceso in campo determinato e con la giusta carica

agonistica, gestendo al meglio la gara con ottima efficienza al servito e in attacco.

Durante il match tutti e 12 gli atleti a disposizione dei tecnici Giulio Filomena e

Giacomo Ricciardi sono scesi in campo facendo registrare una buona prestazione

di squadra, frutto di crescita tecnica e di un buon grado di preparazione .

FORMAZIONE GSA: CAPOZZI, BOSCO, TERRANERA, PUORRO, LO CONTE, GIARDINO, BULZARIELLO,MOLINARIO L., MOLINARIO S., CHECA, GRASSO, COVOTTA.

1^ Allenatore : Giulio Filomena

2^Allenatore : Giacomo Ricciardi