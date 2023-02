Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti-Domani 22 febbraio tavolo istituzionale sul Ciclo dei Rifiuti in Irpinia

Sono vicino alla battaglia della Consulta per l’edilizia irpina, composta da imprese e tecnici del settore, che lancia l’allarme sul tema della sospensione degli interventi legati ai bonus edilizi. Eliminare lo sconto in fattura e sospendere i crediti, significa mettere in gravissima difficoltà il mondo delle imprese e le famiglie, significa bloccare un sistema virtuoso che stava rimettendo il patrimonio edilizio in pari con lo sforzo di tutta Europa nel riqualificare le costruzioni, migliorarne l’efficienza energetica e – in fin dei conti – aumentarne il valore. Il sistema delle costruzioni ne ha beneficiato fino ad oggi con una esponenziale crescita dell’occupazione in tutti i settori collegati, mentre gli studi professionali sono ripartiti. Come consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle abbiamo lanciato la proposta di legge “Superbonus regionale”, tesa al superamento del blocco della cessione dei crediti. Ma questo Governo, invece di perseguire le truffe nel settore, è concentrato su misure propagandistiche tese a smontare le politiche economiche costruite negli anni dai Cinque Stelle; sta bloccando un sistema virtuoso lasciando inascoltati milioni di cittadini onesti. Siamo pronti alle barricate, siamo pronti ad affrontare una nuova battaglia nell’interesse dell’Italia più verde.