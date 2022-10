Ospedale di Pollena Trocchia, quale futuro

Il Consiglio Comunale di Ariano era stato convocato per il 12.10.2022, per l’approvazione del Bilancio Consolidato, atto fondamentale per procedere ad assunzioni del personale.

Benchè fosse già in grave ritardo (il Consolidato va approvato per legge entro il 30.09 di ogni anno) la maggioranza consiliare, senza alcun motivo e disattendendo accordi già presi in Conferenza dei Capigruppo, si permetteva il lusso di rinviare la trattazione dell’argomento a data da destinarsi, indicando orientativamente la data del 27.10.

Stasera alle 19.00 perviene una convocazione di urgenza per lunedì 17.10, (praticamente dopodomani) per approvare il bilancio consolidato: qualcuno si sarà casualmente accorto di qualche scadenza, che tuttavia avrebbe dovuto essere certamente nota da tempo.

Questa si chiama improvvisazione, inconsapevolezza dell’importanza del ruolo che si svolge, mancanza di rispetto per quei consiglieri che hanno bisogno di organizzarsi per tempo per partecipare ad un Consiglio, soprattutto quando già si erano organizzati, inutilmente, due giorni fa.

Ariano è una città seria, non merita questo dilettantismo da collettivo studentesco.

La minoranza