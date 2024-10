Ordinanza  di chiusura  Via D’Afflitto

Si informa la cittadinanza che con Ordinanza della Polizia Municipale è stata disposta la chiusura temporanea al traffico, con divieto di circolazione veicolare e pedonale lungo Via Vinciguerra (Tribunali) / Via D’Afflitto / Via Werthmuller (lato Auditorium Comunale) dalle ore 6,00 del 4 novembre 2024 alle ore 24,00 del 15 dicembre 2024, al fine di procedere con i lavori di riqualificazione e rigenerazione del sistema delle Piazze nel centro urbano.

Sarà consentito il transito pedonale esclusivamente indirizzato alle abitazioni dei residenti nell’area direttamente o indirettamente interclusa, nonché all’utenza delle attività produttive ed uffici pubblici ivi ubicati. Inoltre, è concessa deroga al divieto di transito veicolare dei soli mezzi di cantiere e dei veicoli per il carico e scarico merci delle attività produttive ivi ubicate, limitatamente ai tratti progressivamente non interessati dai lavori.