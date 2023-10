Omicidio Grottaminarda, il responsabile resta in silenzio

Il 44enne Angelo Girolamo, responsabile dell’omicidio del 46enne ucraino Ivan Kantesedal a Grottaminarda ieri sera, ha optato per il silenzio davanti al magistrato Flavia Felaco, ed è assistito dall’avvocato Giuseppe Romano. Dopo aver sparato almeno quattro colpi di pistola contro la vittima, Girolamo si è consegnato ai Carabinieri e, questa mattina, è comparso di fronte al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento, Felaco. In questa occasione, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il 14 ottobre 2023, a Grottaminarda, in provincia di Avellino, si è verificato un omicidio in pieno centro. La vittima è Ivan Kantsedal, un uomo ucraino di 46 anni, colpito mortalmente da colpi di pistola al petto durante il trasporto in ospedale. La tragica vicenda è avvenuta intorno alle 20:30 lungo Corso Vittorio Veneto, in un’area affollata da centinaia di persone, compresi i clienti di una vicina pizzeria. Secondo una prima ricostruzione, un uomo del luogo ha estratto una pistola e sparato alla vittima, colpendola al petto. Nonostante l’intervento del servizio di emergenza 118, Ivan Kantsedal è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino già deceduto. Poco dopo, i carabinieri hanno arrestato Angelo Girolamo, un uomo di 44 anni del luogo, che è stato portato in caserma. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire alle forze dell’ordine di effettuare le indagini necessarie, e alcune persone che hanno assistito alla sparatoria sono state già interrogate.