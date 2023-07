Nasce Magma Academy, dott. Sole: “Importante promuovere ambienti di lavoro sani”

L’equilibrio emotivo dei dipendenti all’interno delle aziende è diventato un tema sempre più rilevante negli ultimi anni. Le imprese stanno riconoscendo l’importanza di promuovere un ambiente di lavoro sano e supportare la salute mentale dei propri lavoratori.

Sostenitore del benessere mentale, per i professionisti e per le aziende, il noto consulente del lavoro e imprenditore dott. Maurizio Sole che, dopo Magmasports, MagmaLab e MagmaEvents sposa il progetto Magma Academy, rivolto alle aziende orientate ad ottenere risultati funzionali e condivisibili. “Il gruppo Magma è in continuo movimento – afferma il massimo dirigente della Magma Group -. Cresce, migliora, si espande, allarga gli orizzonti. Magma Academy nasce come servizio per le aziende e per chi costantemente si impegna a superare i propri limiti professionali. Le imprese, per creare un sano dinamismo, necessitano di un solido equilibrio emotivo e mentale. Lo stress, le pressioni, le scarse motivazioni, sono solo alcune delle componenti che diminuiscono la produttività e promuovono un clima lavorativo negativo. E’ per questo che, insieme ad un team di esperti del benessere, ho deciso di costituire la Magma Academy, come corso di formazione al servizio delle imprese e dei clienti Magma”.

La costola aziendale della Magma Group lavorerà sui “5 livelli orizzontali” del successo funzionale che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi individuali e professionali: “La Magma Academy si focalizzerà sull’Essere Umano, la sua energia e le sue virtu’, talvolta celate da una scarsa consapevolezza del proprio infinito potenziale. E lo farà attraverso l’erogazione di percorsi formativi esperienziali e di mentoring diretto ed efficace, come l’MBS, acronimo di Mind, Body e Soul. Mente, corpo e anima, rappresenteranno la triade del benessere”.

Consapevolezza e formazione educando i dipendenti al supporto psicologico di un mental coach, alla creazione di uno spazio sicuro in cui poter interfacciarsi apertamente e all’attività fisica, entrando così in sintonia con il proprio corpo e la propria anima: “I dipendenti vivranno l’esperienza come un’opportunità. Impareranno a parlare apertamente dei loro problemi e ricevere il supporto necessario. Favorire una cultura aziendale che incoraggi la comunicazione aperta e il dialogo tra i lavoratori può aiutare a ridurre lo stigma associato alla salute mentale e a creare un ambiente di supporto reciproco – precisa il fondatore della Magma Academy –.

Inoltre, organizzare attività incentrate sull’attività fisica e sul relax, come sessioni di yoga o di meditazione, aiuteranno a ridurre lo stress e a migliorare l’equilibrio generale dei dipendenti. In conclusione, il benessere dei lavoratori è strettamente correlato alla produttività aziendale che è il motore che fa andare avanti l’azienda. Quando i dipendenti si sentono bene fisicamente e mentalmente, sono più motivati, impegnati e produttivi” – conclude -.