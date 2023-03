Napoli–Eintracht, Gaeta:“Attacco premeditato alla città. Individuare responsabilità su gestione ordine pubblico e risarcimenti per i danni causati”

Sabato 18 (per gli abbonati) e domenica 19 marzo, alle ore 21, il Teatro comunale di Avellino ospiterà l’attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista ligure con una pièce che si dipana in una sequenza di racconti e situazioni comuni a tutti tratte dal repertorio letterario di Francesco Piccolo

Avellino, giovedì 16 marzo 2023 – È uno degli attori, conduttori televisivi e umoristi più amato e apprezzato del panorama italiano. Protagonista di pellicole emblematiche e premiatissime come Mediterraneo, miglior film straniero agli Oscar del 1992. Papà della fortunata trasmissione televisiva Zelig.

Sabato 18 (per gli abbonati) e domenica 19 marzo, al Teatro “Gesualdo” di Avellino arriva Claudio Bisio con “La mia vita raccontata male”, una pièce teatrale che, sfruttando il repertorio letterario di Francesco Piccolo, intraprende un viaggio agrodolce tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, comune a tutti noi.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.

Attingendo dal patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una sequenza di racconti e situazioni che, inesorabilmente, costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo, perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

In questa tessitura sorprendente si muove Claudio Bisio, accompagnato da due musicisti d’eccezione, per costruire una partitura emozionante, profonda ma anche giocosamente superficiale, personale, ideale, civile ed eticache rende la pièce estremamente godibile e divertente.

Si ricorda che per chi ha sottoscritto l’abbonamentoalla Stagione teatrale del “Gesualdo”, il giorno per assistere allo spettacolo di Bisio è sabato 18 marzo alle ore 21.

