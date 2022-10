Meloni:“Sud grande occasione di sviluppo per l’Italia”

È iniziata la XIX legislatura, già appaiono i primi mal di pancia con l’elezione di La Russa alla presidenza del senato, non votato da Forza Italia. Si parte con il piede sbagliato, la destra è disunita così come la minoranza di sinistra che, nella votazione segreta al senato, ha fornito i voti mancanti di Forza Italia per l’elezione di La Russa. La Meloni ed il suo governo, dovranno affrontare una situazione economica resa ancora più pungente dall’aumento del costo dell’energia, dall’inflazione e dalla riduzione del PIL ricalcolato, per i prossimi trimestri, al ribasso. La guerra tra Russia e Ucraina non fa sconti a nessuno, riduce le prospettive di crescita economica anche in presenza della sostanziosa liquidità offerta dal PNRR. La Meloni avrà il compito di ridurre il gap economico e sociale che divide il paese, dovrà mettere al centro dell’agenda politica nazionale l’innovazione delle infrastrutture del Sud, necessarie per innescare il processo virtuoso di rinascita del paese. Dovrà praticare una politica inclusiva che risollevi il meridione dalle sabbie mobili in un piano di riunificazione dell’Italia, oggi disunita e disuguale, nel godimento dei diritti di cittadinanza. Non dovrà ancora puntare sui bocconiani che reputano indispensabile fornire i denari al Nord per far risorgere a nuova vita il Sud, teoria smentita dai fatti che hanno ridotto il meridione nell’area più povera dell’UE. La Meloni se vuole dare risposte concrete ai bisogni del Sud dovrà escludere dal suo programma il regionalismo differenziato, targato Lega, diversamente la dicitura inserita nel simbolo del partito “Fratelli d’Italia” fa riferimento al Nord ed esclude i meridionali. Non vanno, inoltre, dimenticate le parole scandite nel comizio di chiusura della campagna elettorale nell’arenile di Bagnoli a Napoli: “Sud grande occasione di sviluppo per l’Italia” (da Dire, Agenzia di Stampa Nazionale del 23/9/2022). Non solo parole, ma fatti, in caso contrario, per l’ennesima volta, il meridione è la colonia da dove estrarre voti per poi abbandonarlo al suo infausto destino.