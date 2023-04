Lunedì 10 aprile, Pasquetta, sarà regolare la raccolta dei rifiuti “porta a porta”

Il dirigente provinciale di FDI: “L’ufficio di zona è chiuso ormai da quasi dieci anni…”

Ariano Irpino, 5 apr – “L’edilizia popolare del Tricolle è ferma al 2014, ovvero fino a quando nella struttura commissariale dello IACP c’era il sottoscritto. Da quando alla guida della Regione Campania c’è il centrosinistra con il governatore De Luca, l’Ufficio di Zona di Ariano Irpino è chiuso, la manutenzione degli stabili è praticamente inesistente, l’assistenza ai condomini non pervenuta. Un vero e proprio disastro del quale l’Amministrazione comunale dovrebbe rendere conto ai cittadini.” E’ quanto afferma l’ing. Carmine Ruggiero, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, già sub commissario dello IACP di Avellino.

“Riceviamo quotidianamente le rimostranze dei cittadini di Ariano che – aggiunge Ruggiero – vivono negli alloggi popolari, costretti ad assistere impotenti al degrado crescente delle loro abitazioni. Del tutto inutili le segnalazioni agli uffici comunali che fin qui hanno dimostrato una sostanziale indifferenza per la condizione denunciata dai condomini.”

“L’Amministrazione comunale e quella regionale dovrebbero adoperarsi per assicurare ai cittadini di vivere in condizione minime di dignità, garantendo quella manutenzione che è fondamentale per evitare che le loro abitazioni scadano sempre più nel degrado. Invece – conclude l’esponente di FDI – siamo costretti a prendere atto di una noncuranza inaccettabile che siamo pronti a denunciare ad ogni livello e con la massima determinazione.”