Le autorità indagano, con questa frase va in onda la macabra rappresentazione delle morti “bianche”, persone sacrificate sull’altare della deregolamentazione, del massimo profitto e del minor costo per l’impresa. Un loopinfinito, dove la vita del lavoratore è degradata a fattore della produzione, causa ed effetto degli sporadici controllidell’Ispettorato del lavoro, della scarsa attenzione alla formazione del personale e del mancato utilizzo degli ausili indispensabili a prevenire gli infortuni. In Itali, in media,muoiono 4 persone al giorno: nel 2022 si sono avuti 1090 decessi mentre nel 2021 sono stati 1221. Ai quali vanno aggiunte decine di miglia di invalidi permanenti con costi rilevanti per il sistema sanitario e pensionistico. Un silenzio assordante accompagna la mattanza, il rito è consunto è pieno di ipocrita commozione, mentre lo sdegno si esaurisce in una giornata di commemorazione ripetuta nel 2022 per 1090 e terminata con la frase dei media…. “le autorità indagano”. Non vi è nessuna rivolta, siamo assuefatti alla notizia delle morti bianche, la riceviamo con senso di rassegnazione e poi giriamo lo sguardo altrove. Eppure se questi numeri fossero quotidianamente messi in atto dalla delinquenza organizzata si leverebbero grida sino al cielo, si invocherebbero leggi speciali e la mano di ferro contro chi uccide a sangue freddo. Una domanda: le morti bianche non sono un omicidio che opprime ognuno di noi?

Facciamo sentire la nostra voce, non zittiamo la coscienza.