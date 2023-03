L’autonomia differenziata balcanizzerà il paese

Il grande Nord, capeggiato da Zaia (presidente del Veneto) e Calderoli (ministro per le autonomie) ha messo in moto la macchina che balcanizzerà il paese.

Non è allarmismo, ma la consapevolezza che il disegno di legge sull’autonomia differenziata firmato da Mattarella cristallizzerà il divario socio-economico esistente tra le due aree del paese.

Diritti disuguali erogati a geometria variabile che hanno reso carta straccia la Costituzione, alla quale si appella Mattarella con frasi retoriche, stridenti con la realtà che abbandona il meridione al suo amaro destino.

Basta analizzare i dati snocciolati dall’ISTAT e dallo Svimez. Con il paese disegnato a due velocità, il Nord ha il reddito doppio e la disoccupazione che è la metà di quello del Sud. Nel meridione, in particolare in Campania, si muore, in media, 3-4 anni prima del resto d’Italia (dati ISTAT). L’evasione scolastica è superiore al 20% e sono in aumento i NEET (Not in education, employment or training), ragazzi che non studiano e non frequentano i corsi di formazione professionale. I NEET sono il doppio nel meridione rispetto al Centro-Nord (35,1% – 18,3%). Per le giovani donne meridionali si arriva al 40%, (rapporto Svimez 2022).

“Negli ultimi vent’anni circa 1,2 milioni di giovani ha lasciato il Mezzogiorno, 1 su 4 è laureato. Nel solo 2020, 67mila giovani sono andati via e la quota di laureati è salita al 40%. Nel periodo 2002-2020, la perdita netta di giovani è stata di 770 mila unità, quella di laureati di circa 250 mila unità. Per il solo 2020, il saldo netto complessivo è di circa 45 mila ragazzi. Di cui 20 mila laureati” (dal rapporto Svimez 2022).

L’emigrazione spopola le nostre terre, in particolare quelle interne, per curarci ingrassiamo la sanità lombarda, veneta ed emiliana che vantano, per cure prestate ai meridionali, crediti che superano il miliardo di euro con un saldo negativo della Campania di circa 400 milioni di euro. Dati desumibili dalle slide del rapporto Svimez 2022, consultabili al seguente link: SECESSIONE DAL NORD\SVIMEZ\2022\2022_11_28_rapporto_2022_slides_ter.pdf

Secondo Adriano Giannola, presidente dello Svimez, il Sud dovrebbe ricevere risorse aggiuntive dallo Stato Centrale non inferiori a 100 miliardi di euro, mancano le infrastrutture necessarie a rimettere in moto il secondo motore economico dell’Italia.

Diversamente il paese resterà separato e disuguale e renderà tutti, incluso il Nord, più deboli e meno competitivi.