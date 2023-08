L’Assemblea Territoriale di Ariano di CittadinanzAttiva Aps, partecipa al cartellone dell’Estate Arianese

La presenza di un gazebo nell’area dell’Ariano Folk Festival servirà sia per sensibilizzare i partecipanti all’utilizzo dei soli prodotti originali sostenendo il progetto “Io sono originale”, promosso dal MiSE, che per la raccolta firme per la petizione lanciata da CittadinanzAttiva Campania Aps per la gestione totalmente pubblica dell’acqua, che è scaturita dalla contrapposizione alla delibera di Giunta Regionale Campania n. 312 del 31/05/2023.

L’impegno dei volontari di CittadinanzAttiva, che prestano servizio civile presso la sede di via Ireneo Vinciguerra (già via Tribunali), sarà focalizzato, inoltre, sull’organizzazione di una passeggiata sul percorso di trekking urbano per vie storiche del Tricolle che si terrà il 25 agosto, con partenza alle ore 18:30, dalla piazza antistante la Chiesa di Sant’Angelo.

Si resta a disposizione degli organi di stampa per ulteriori dettagli o approfondimenti delle iniziative poste in essere.