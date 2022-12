L’Alto Calore sospende l’erogazione idrica per rottura condotta adduttrice

L’inaugurazione ufficiale del Natale nella città di Ariano Irpino, programma di iniziative organizzate dall’assessorato alla cultura, alla promozione del territorio e turismo, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, con l’Assessorato alle politiche sociali e al delegato alle attività produttive e a tutte le associazioni attive sul territorio, ha avuto luogo il giorno dell’immacolata Concezione, giovedì 8 dicembre, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in Piazza Plebiscito e nelle principali vie del centro storico.

Da quella data in poi si sono viste prendere luce anche le luminarie installate lungo le vie di accesso alla città dei rioni Martiri e Cardito.

L’assessora delegata, Maria Elena De Gruttola, nel corso della seduta di consiglio comunale di chiusura di fine anno, ha illustrato nel dettaglio tutte le iniziative e gli appuntamenti imperdibili che il Natale arianese ha voluto proporre alla cittadinanza.

“Il NATALE CHE NON TI ASPETTI”: SI ACCENDE LA CITTÀ

Il Comune di Ariano fa un altro passo verso il risparmio energetico. Sono, difatti, da poco terminati gli interventi di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della villa comunale e dell’area del boschetto Pasteni, e presto inizieranno presso l’auditorium comunale e il Palazzetto dello sport. Salvare il Natale e il risparmio energetico. Questo l’obiettivo dell’amministrazione che ha deciso di non rinunciare alle luminarie, importante attrazione della città durante il periodo natalizio, e di adottare allo stesso tempo tutte le soluzioni possibili per ridurre i consumi e, di conseguenza, i costi energetici.

“È stata un’operazione all’insegna del risparmio, nel rispetto della crisi energetica che stiamo vivendo – afferma il Sindaco Enrico Franza – Anche quest’anno, così com’è sempre stato durante la nostra amministrazione, è stato il Comune a occuparsi direttamente di organizzare e provvedere alle spese delle luminarie, che, seppur sobrie, vogliono essere un segno di sostegno ai commercianti e a tutta la comunità”.

Con questi accorgimenti, l’Amministrazione comunale consente di illuminare diversi punti sul territorio come simbolo di unità e coesione, coinvolgendo sia il centro che i quartieri. “Tanti i Comuni, anche limitrofi, che hanno deciso di “spegnere” il Natale, noi non abbiamo voluto rinunciarvi. “Il Natale che non ti aspetti”, ma che non può mancare. La città di Ariano vivrà la magia del Natale in un rinnovato spirito di partecipazione, solidarietà ed inclusione. L’importanza della sinergia tra l’amministrazione e le associazioni – prosegue il Sindaco – “che ringrazio di vero cuore, deve essere coltivata specie per poter dare vita ad iniziative culturali di caratura sempre più elevata e di respiro regionale, e non solo. Ariano– ha concluso Franza- deve continuare sulla strada intrapresa e diventare il centro propulsivo del territorio in tema di cultura e attrattività, anche in ragione delle eccellenze in ambito culturale e didattico che possiede”.

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO – INGRESSO VILLA COMUNALE

Ritorna anche quest’anno, dopo il grande successo di pubblico dello scorso Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio:

È organizzata e patrocinata dal Comune di Ariano Irpino.

È l’unica pista del Ghiaccio all’aperto in tutto il circondario nella stagione natalizia 2022/2023, ed è installata nella zona anteriore della Villa Comunale di Ariano Irpino, con accesso consigliato da viale Tigli. L’inaugurazione è fissata per domenica 18 dicembre.

NUOVI GRANDI EVENTI

Novità assoluta di quest’anno, e che guarda ad un intrattenimento estero, sarà l’evento “Big Piano”, il 27 dicembre alle ore 18.00 in Piazza Plebiscito. “ Chi, tra quelli che hanno visto alla fine degli anni 80′ il film “Big” con Tom Hanks, non ha sognato di diventare piccolo per un giorno per poter giocare sul piano come nel film? Eccovi accontentati: il vostro sogno è diventato realtà!

Unico in Europa, il Grande Piano è uno strumento musicale che unisce musica, danza, didattica e gioco.

“IL NATALE CHE NON TI ASPETTI”: ecco i dettagli

L’assessora delegata, Maria Elena De Gruttola, ha messo in risalto come “Sia stata una decisione sofferta quella di ridurre l’investimento sulle luminarie, ma visto il momento storico era necessario testimoniare, con un gesto concreto, vicinanza alle difficoltà vissute da tante famiglie” – e ha proseguito – “Il Natale ha senso solo se riusciamo ad avere uno sguardo ed un pensiero anche per gli altri, per questo l’amministrazione offrirà, nel giorno del Santo Natale, il pranzo per le persone meno fortunate. Ci saranno numerosi appuntamenti con la musica classica che riuscirà a coinvolgere non solo gli appassionati; avremo un grande ritorno del jazz ad Ariano con Antonio Fusco trio; la città sarà palcoscenico per il pianoforte più grande d’Europa che potrete divertirvi a suonare. Non mancheranno gli appuntamenti con la cultura e quindi avremo presentazioni di libri, invasioni poetiche, mostre fotografiche e rappresentazioni teatrali, serate con dj set e musica dal vivo.

Abbiamo dato particolare attenzione ai nostri piccoli, che sono i veri protagonisti della magia del Natale; per loro ci sarà animazione in piazza con la casa di Babbo Natale e l’arrivo poi della Befana, ci saranno laboratori di lettura e di bricolage, recite e musical. Non poteva mancare l’appuntamento tradizionale con il Babbo Natale che scende dal campanile. Gli eventi pensati per il centro cittadino, i rioni di Martiri, Cardito e diverse delle nostre splendide contrade, offriranno una proposta culturale e un intrattenimento a tema natalizio che intendono coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti.” – E ha concluso – “ Neanche un mese fa è arrivato l’incarico assessorile, inaspettato. Il primo pensiero è stato quello di fare l’impossibile per riuscire a regalare a tutta la comunità di Ariano un’ atmosfera magica per celebrare il Natale. Grazie al lavoro di tanti, a partire dal personale degli uffici comunali, alla giunta, alle consigliere ed i consiglieri, al Sindaco e a tutto lo staff, e in ultimo, ma non in ultimo, un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni che con il loro contributo impagabile hanno reso possibile un cartellone così ricco.”

I protagonisti siete voi che con la vostra partecipazione renderete uniche queste festività. Volete scoprire cosa porterà di inaspettato questo Natale? Non dovete fare altro che cercare la locandina del Natale 2022 e scaricare il QR code e per chi ama la tradizione ci sono i fantastici programmi in versione cartacea, che trovate in tutti i negozi o nei punti strategici della città; quest’anno abbiamo aggiunto dei totem che troverete in diverse postazioni da cui poter scaricare facilmente il programma degli eventi natalizi.

Non ci resta che scegliere cosa fa più al caso nostro e goderci lo spettacolo.

Da tutta l’Amministrazione comunale i Migliori Auguri di Buone Feste a tutti. #BellaAriano2022

Questo il programma completo del calendario natalizio:

DAL 6 ALL’8 DICEMBRE

Ore 17:30 Da Pietro a Pier Paolo, fotogrammi d’arte

A cura di “Il vizio di leggere” – Sala Conferenze Palazzo degli Uffici

9 DICEMBRE

Ore 18:00 Presentazione Calendario delle poesie A cura di “Il vizio di leggere” – Palazzo degli Uffici

15 DICEMBRE

Ore 9:00 Manifestazione natalizia

A cura di “Ist. Mancini” – Palezzetto dello sport

DAL 15 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Ore 20:00 Museo fuori orario

A cura di “Ass. Amici del museo” – Museo Civico della Ceramica

DAL 16 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE

Ore 18:30 Mostra fotografica – Il mio viaggio fotografico: l’Irpinia A cura di “Maestro Marco Memoli” – Atrio Auditorium Comunale

16 DICEMBRE

Ore 9:00 Passeggiata salutare

A cura di “Cittadinanza attiva” – P.le Piano della Croce

17 DICEMBRE

Ore 9:00 Recita scolastica

A cura di “Scuola dell’infanzia Santa Concordia” – Auditorium Comunale

Ore 15:30 Passeggiata salutare

A cura di “Cittadinanza attiva” – P.le Boschetto Pasteni

Intera giornata Shopping Natalizio

A cura di “Confcommercio” – Centro Commerciale Naturale via Cardito

Ore 17:30 Animazione

A cura di “Ass. Arcobaleno” – Centro Commerciale Naturale via Cardito

Ore 18:00 Rassegna: Invasioni Culturali

A cura di “Tempra Edizioni” – Museo Civico della Ceramica

DAL 18 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO

Intera giornata Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio

A cura di “Comue di Ariano Irpino” – Villa Comunale

18 DICEMBRE

Ore 17:00 Arriva Babbo Natale

A cura di “AIOS” – Piazza Plebiscito

Ore 18:00 Invasioni Culturali

A cura di “Tempra Edizioni” – Biblioteca P.S. Mancini

Ore 19:00 Museo in Musica

A cura di “Ass. Italiana Musica” – Museo Civico della Ceramica

DAL 19 DICEMBRE AL 21 DICEMBRE

Ore 9:00 Recita di Natale

A cura di “Ist. Comprensivo G. Lusi” – Auditorium Martiri

20 DICEMBRE

Ore 9:00 Manifestazioni Natalizie

A cura di “Ist. Mancini – Scuola Primaria Orneta” – Palazzetto dello Sport ore 18:00 Musical Peter Pan

A cura di “Parrocchia S. Maria dei Martiri” – Centro Sociale Martiri

23 DICEMBRE

Ore 19:00 Museo in Musica

A cura di “Ass. Italiana Musica” – Museo Civico della Ceramica

24 DICEMBRE

Tutta la giornata Winter Party Spend and New Year Together

A cura di “Ass. Sant’Ottone Frangipane” – Pineta Rione San Pietro

Ore 22:30 È arrivato Babbo Natale

A cura di “Proloco Nuovamente” – Ariano Stazione ore 22:30 Evento musicale

A cura di “Bar Moderno” – Piazza Plebiscito

25 DICEMBRE

Ore 12:30 Pranzo di Natale per i bisognosi

A cura di “Circolo Terza Età” e “Ass. Panacea” – Centro Sociale Martiri

DAL 27 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE

Ore 20:00 Manifestazioni Natalizie e Culinarie

A cura di “Parrocchia Santa Barbara” – Calcetto Loc. Santa Barbara

27 DICEMBRE

Ore 16:30 Salotto Natalizio

A cura di “Ass. Un Mondo a Colori” – Sede Un Mondo a Colori Corso Europa

Ore 17:30 Piccoli racconti contro la guerra

A cura di “Ass. Cultura Attiva” – Sala Siani Palazzo degli Uffici

Ore 18:00 Big Piano

A cura di “Elleggi Spettacoli” – Piazza Plebiscito

Ore 19:00 Museo in musica

A cura di “Ass. Italiana Musica” – Museo Civico della Ceramica

28 DICEMBRE

Ore 19:00 Love your life

A cura di “Forum dei Giovani di Ariano Irpino” – Discoteca Mythos

DAL 28 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE

Intera giornata Volley sotto la Neve

A cura di “GSA Pallavolo Ariano” – Palazzetto dello Sport

29 DICEMBRE

Ore 16:30 Tombolata di fine anno

A cura di “Proloco Nuovamente” – Ariano Stazione

30 DICEMBRE

Ore 17:30 Piccoli racconti contro la guerra

A cura di “Ass. Cultura Attiva” – Sala Siani Palazzo degli Uffici

Ore 18:00 Musical Peter Pan

A cura di “Parrocchia S. Maria dei Martiri” – Centro Sociale Martiri

Ore 19:30 Antonio Fusco Trio – Concerto Jazz

A cura di “Jazz Ariano l’altro suono” – Sala Conferenze Palazzo degli Uffici

2 GENNAIO

Ore 17:30 Piccoli racconti contro la guerra

A cura di “Ass. Cultura Attiva” – Sala Siani Palazzo degli Uffici

3 GENNAIO

Ore 16:30 Scende la neve

A cura di “Ass. Un Mondo a Colori” – Sede Un Mondo a Colori Corso Europa

Ore 19:00 Museo in musica

A cura di “Ass. Italiana Musica” – Museo Civico della Ceramica

5 GENNAIO

Ore 17:30 Piccoli racconti contro la guerra

A cura di “Ass. Cultura Attiva” – Sala Siani Palazzo degli Uffici

Ore 19:30 Coro Gospel

A cura di “Gospel Voice” – Chiesa S. Maria dei Martiri

6 GENNAIO

Ore 11:00 Arriva la Befana

A cura di “Ass. Arcobaleno” – Piazza Plebiscito