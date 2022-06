L’Alto Calore effettuerà sospensioni idriche nelle ore notturne

Il Comune di Ariano Irpino, in occasione dei cinque Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, sta predisponendo quanto necessario per permettere a tutta la cittadinanza di esercitare al meglio il proprio diritto al voto.

Intanto si consiglia di verificare con anticipo le condizioni della propria tessera elettorale, documento che permette l’esercizio del diritto di voto, unitamente ad un valido documento di identità.

Se la tessera elettorale personale si è deteriorata o è inutilizzabile per l’esaurimento dei 18 spazi destinati al diritto di voto, l’elettore si deve recare presso l’Ufficio Elettorale Comunale per chiedere un duplicato. In caso di smarrimento, il duplicato della tessera elettorale verrà rilasciato, previa domanda da parte dell’interessato, corredata della denuncia di smarrimento presentata ai competenti Uffici di Pubblica Sicurezza. Lo stesso Ufficio Elettorale rilascerà anche i tagliandi da applicare sulla Tessera Elettorale, a quegli elettori che hanno cambiato abitazione e non ne siano in possesso.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale, Palazzo degli Uffici – Via Prolungamento Marconi, sono:

giovedì 9 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00

venerdì 10 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle ore 18,30

sabato 11 giugno dalle ore 9,00 alle ore 18,00

domenica 12 giugno, giorno delle votazioni, dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale – tel. 0825.875431 – tel. 0825.875212 – tel. 0825875210.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale www.comunediariano.it