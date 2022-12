Il Panathlon Club celebra il Ventennale dalla sua costituzione

Con la scomparsa di Gerardo Bianco il Paese perde uno dei politici che più di altri si è distinto per spessore culturale, onestà e concreta capacità di rappresentare le istanze dei cittadini in Parlamento e al Governo. E’ stato al servizio delle istituzioni, conservando quel tratto di umanità e bontà che lo ha sempre contraddistinto.

Lo ricordereremo per il suo essere stato un uomo libero, capace di essere in maniera autentica un vero protagonista della vita politica italiana.

Così in una nota l’on. Angelo Antonio D’Agostino.