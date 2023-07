Il 12 luglio “The Kolors” in concerto per la festa di Sant’Antonio

Ariano Irpino è pronta ad esplodere in una tre giorni di fede, aggregazione e musica in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio di Padova. Nei giorni da lunedì 10 a mercoledì 12 luglio, si recupera una delle feste più sentite che gli arianesi attendono per un anno intero per onorare l’amato Santo.

Le celebrazioni religiose e civili organizzate dalla Parrocchia San Pietro Apostolo con il comitato festa Sant’Antonio e il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, sono state rinviate lo scorso 13 giugno per la tragedia avvenuta le settimane precedenti che ha spezzato la vita a tre giovani figli del Tricolle, Emilio, Pamela ed Emanuele.

Si parte lunedì alle ore 18:00 con la Santa messa con le famiglie e i bambini dell’oratorio estivo e a seguire, alle ore 18:45, incontro con Fra Vincenzo Baldo sul tema “Sant’Antonio e il miracolo della mula“.

In serata spazio a momenti più ludici a partire dalle ore 20:00 “Al Casalino”, con stand gastronomici e musica dal vivo in compagnia di Dr jazz & Dirty Bucks Swing Band e l’accensione delle immancabili luminarie.

I festeggiamenti riprenderanno martedì 11 luglio quando la banda sfilerà per le strade della comunità del tricolle e poi, sempre al Casalino, alle ore 13:00, e’ atteso il pranzo di Sant’Antonio.

La giornata proseguirà dalle ore 16:00 a Piazza Mazzini per l’evento “Sant’Antonio amico dei bambini” tra giochi, gonfiabili e tante sorprese per i bambini.

Ancora una Santa messa in onore di Sant’Antonio da Padova alle 18:00, per poi tornare alle ore 20:00 al Casalino per la serata gastronomica e, dalle 20:30 a Piazza Mazzini, il concerto di “Folco Sbaglio e le ore perdute & Supernova”.

Il momento più alto dei festeggiamenti è però atteso mercoledì 12 luglio quando, dopo l’estrazione della lotteria a premi alle ore 21:00, successivamente dalle 22:00 sul palco in allestimento a Piazza Mazzini salirà il gruppo The Kolors.

Un evento che attirerá ad Ariano fans anche da fuori Irpinia, visto lo straordinario successo che sta riscuotendo il gruppo composto dai cugini Alex e Antonio Fiordispino, detto Stash, e dal bassista Dario Iaculli.

I The Kolors con il loro Summer Tour 2023 stanno girando l’Italia in lungo e in largo e sono tra gli ospiti più attesi dell’estate arianese.

La band è tornata sui palchi nazionali con il nuovissimo singolo dal titolo, “Italodisco”, un omaggio agli Anni 80, che è subito diventata un tormentone.

Talento, passione, voce, grinta e originalità sono i punti di forza del gruppo The Kolors che si è imposto sulla scena discografica nazionale come dinamite.