I sindaci della rete “Recovery Sud” sono sul piede di guerra

Ennesimo trionfo di prestigio per l’asd Expression diretta dal maestro Michele Leone. La famosa scuola di danza, eccellenza irpina da 23 anni, ha dominato in 3 categorie di danza urbana del concorso internazionale svolto a Firenze nella Fortezza da Basso organizzata da IDA presso Danza In Fiera. Erano presenti 5 mila ballerini provenienti da tutte le parti del mondo. Prima vittoria di giornata arrivata con Ilaria Ruzza che ha vinto nettamente la categoria Hip hop kidz solo, seguita dalla bellissima sensazione di vedere due coppie della famiglia di danza Expression comandare il podio nella categoria Hip hop kidz duo con la vittoria di Alessia Pepe e Melissa Pannese seguite da Serena Gelormini e Nancy Marra. Grande orgoglio per il terzo posto di Gerardo Pio Pagliarulo nella categoria Hip Hop over soprattutto per la borsa di studio che gli permetterà di studiare a Londra presso il famoso Basedancestudios. Questa fiera conta ogni anno migliaia di visitatori, e dal primo anno Expression riesce incredibilmente a raggiungere il podio. Questa esperienza magnifica sarà linfa per i prossimi progetti, dopo aver superato la selezione per le qualifiche mondiali infatti tenteranno la scalata per andare in America a rappresentare l’Italia.