Grottaminarda-Auto va a fuoco, morto 70enne del posto

La guerra tra Russia e Ucraina mette il bastone fra le ruote al PNRR, piano azzoppato dall’aumento dei prezzi dell’energia e del grano, effetti negativi che moltiplicanoquelli della pandemia. La nuova emergenza, afferma la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenuta a Manduria (Taranto) ai forum in Masseria, impone che: “L’Europa deve pensare ad un piano Marshall. Diversamente questa crisi rischia di pesare su alcuni Paesi più che su altri e così non può essere”. Senza scelte precise si rischia di affossare inesorabilmente le aree più deboli, incluso il Meridione, che è quella più povera e sottosviluppata dell’UE. Si impone di mettere in campo ulteriori risorse economiche che, secondo la Ministra Mara Carfagna, l’UE deve captare emettendo bond europei finalizzati acontrastare le rovinose conseguenze della guerra. In questo scenario di girone dantesco il PNRR, nato per porre rimedioalla Pandemia, arranca, non tutti gli obbiettivi fissati sono stati raggiunti, mancano alcune riforme ritenute necessarie dall’Europa per il trasferimento delle risorse finanziarieall’Italia, quali la riforma del catasto immobiliare e dellepensioni. Ancor oggi la pianta organica dei comuni meridionali e sottodimensionata non solo per il blocco del turnover ma anche per l’impossibilità di sostituire il personale in pensione a causa del predissesto finanziario. Il concorso per l’assunzione del personale a tempo determinato per i comuni del Sud, programmato dai Ministri Brunetta e Carfagna, non ha coperto tutti i posti, rendendo arduo l’obbiettivo per gli enti locali meridionali di impegnare tutte le risorse indicate nel PNRR. Come uno sciacallo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è lanciato sulla preda moribonda, proponendo che i denari inutilizzati siano destinati ai comuni che hanno la capacità di programmare e di spendere i soldi del PNRR nell’interesse dei cittadini. Il solito razzismo miope che la dice lunga sul fatto che oggi il Paese è veramente unito e coeso, in realtà è frantumato in tante piccole patrie, in competizione tra loro, che ritengono vetusto il principio di uguaglianza e di solidarietà in una comunità globalizzata che impone la legge della giungla.