Grande successo ad Ariano per il 14°Raduno Nazionale del Pastore Maremmano Abruzzese

Ancora una volta la tappa arianese si rivela uno degli appuntamenti principali nel calendario del Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese.

L’ associazione nazionale, guidata dall’avv. Antonio Grasso, per il quattordicesimo anno organizza sul Tricolle una due giorni di notevole livello tecnico e spettacolare .

Sabato 1 aprile si è tenuto, negli spazi dell’agriturismo Regio Tratturo , una prova caratteriale, per testare l’ equilibrio dei soggetti presenti. Dieci cani che hanno brillantemente superato il test e possono quindi aspirare al titolo di Campione Italiano di Bellezza .

La Domenica, invece, il raduno vero e proprio, con quarantatrè esemplari provenienti da tutta Italia che si sono contesi le varie categorie, divise per sesso ed età, oltre al titolo di miglior soggetto di razza che è stato assegnato, dal Giudice Paolo Damiani, a Presidente di Arajani, di proprietà di Amedeo Guerriero.