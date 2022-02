Gli interessi di bottega affondano l’Italia

LaPress ha reso pubblico il fuori onda del duo Peppino e Totò, in chiave lumbard, impersonati dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal Sindaco di Milano Peppe Sala, parole che lasciano sgomenti: “Caro Peppe, è un casino il PNRR e noi mettiamo a terra un… (segue una parolaccia)” e Sala risponde: ”Io sono preoccupato del fatto, tutto Sud, Sud, Sud”.

Avete ben compreso, sono preoccupati che l’UE abbia rivolto uno sguardo caritatevole al Sud, colonia del Centro-Nord al quale erano stati destinati il 70% dei fondi del PNRR per le infrastrutture, ridotti dal governo al 40%. Sono insaziabili, vogliono tutto il banco. Da sempre con il criterio della spesa storica vengono assegnati al Nord 64 miliardi per finanziare gli efficienti servizi pubblici, sottraendoli al Meridione, che ne è privo. Non si è voluto ridurre la distanza socio-economica tra le due macro aree approvando i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), previsti dalla Costituzione e che garantirebbero diritti di cittadinanza equivalenti, al di là del luogo di residenza. Operazione che avrebbe garantito ai giovani del Sud lavoro e dignità, oggi costretti all’emigrazione forzata. Inoltre nell’ultima legge di bilancio è stato inserito il progetto di autonomia regionale differenziata che renderà irreversibili le differenze socio economiche tra le due macro aree e, di fatto, si cancellerà, con un solo colpo di spugna, la Questione Meridionale che si trascina insoluta sin dall’Unità d’Italia. Il PNRR è una grande opportunità offerta al nostro Paese di dotare di moderne infrastrutture il Meridione che permetterebbe di rimettere in moto il secondo motore dell’economia italiana. Se manca questa volontà, la riunificazione dell’Italia è una mera chimera, si persegue l’obbiettivo poco lungimirante di “tutto a me e niente a te” dimenticando che se non aumenta il reddito pro capite dei meridionali il Nord perderà il mercato più importante per collocare le sue merci. Il PNRR può essere la chiave di volta per ritornare ad essere il Paese forte, unito e coeso.