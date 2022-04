Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

Avellino, 4 apr. “Nonostante le distanze che qualcuno pensava di acuire, invece, a partire dalle elezioni provinciali, abbiamo intrapreso un dialogo con una parte del Partito democratico irpino, che ancora oggi ha testimoniato lungimiranza nell’argomentare una visione aperta ed inclusiva della coalizione di centrosinistra. È sleale, invece, quella parte del Pd irpino che ricorrere agli alleati solo quando questi possono essere utili. Dalle elezioni provinciali in poi, il Pd irpino ha assunto una posizione autoreferenziale che si è dimostrata, alla prova dei fatti, non autosufficiente nei numeri, ma prima ancora nella strategia. Sarebbe opportuno riflettere sull’isolamento politico in cui la nuova segretaria provinciale del Pd irpino si potrebbe ritrovare qualora non dovesse recuperare uno spirito di coalizione. Se a lamentarsi di taluni metodi sono gli stessi esponenti del Pd, il consigliere regionale Livio Petitto e il parlamentare Umberto Del Basso De Caro, il consigliere regionale Vincenzo Alaia di Italia Viva, unitamente agli amici socialisti, ed infine gli ultimi della classe, Noi di Centro, è del tutto evidente, allora, che la leadership politica del maggiore partito della coalizione non viene esercitata garantendo adeguata visibilità a tutte le componenti politiche, e gli incidenti di percorso, vedi elezione di Vittorio D’Alessio all’Ato rifiuti, rappresenta la prova che qualcosa non funziona e deve essere rivisto. Dunque, nell’esprimere apprezzamento per le considerazioni fatte oggi dal consigliere regionale Petitto, cogliamo l’occasione per chiedere ancora una volta al segretario provinciale del Pd, Nello Pizza, un tavolo di confronto tra i partiti del centrosinistra. Il dialogo è alla base della democrazia rappresentativa, e se questo viene evitato, non ci resta che farcene carico. Nei prossimi giorni apriremo formalmente il confronto politico con i rappresentanti dei partiti del centrosinistra, su questioni di merito a partire da Ambito sociale A4 e elettrificazione della rete ferroviaria Avellino-Benevento. In definitiva, in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, dobbiamo immaginare un percorso condiviso, diversamente è possibile solo bissare il risultato del 2018”. Lo dichiara in una nota la segretaria provinciale irpina di Noi di Centro.