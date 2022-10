Fulvio Martusciello eletto capo delegazione all’Europarlamento

Sul Quotidiano del Sud del 3 ottobre 2022 è apparsa la replica alla denuncia del Comitato SAT sul parcheggio inutilizzato del Rione Valle. La replica viene attribuita alla maggioranza consiliare del Comune di Ariano Irpino, ma dobbiamo rilevare che è la desolante ammissione dell’inadeguatezza dell’attuale amministrazione. Varie le domande che sorgono: chi ha replicato a nome della maggioranza consiliare, ha un nome e un cognome? La maggioranza ha eletto forse un portavoce? La maggioranza ha esautorato il sindaco e va per proprio conto? Non è chiaro! La replica avrebbe dovuto farla il sindaco, che ha anche la delega alle grandi opere, ma Franza ha preferito nascondersi dietro a una fantomatica maggioranza che replica in anonimato. Entrando nel merito, la “maggioranza” dichiara che i tre parcheggi in struttura devono trovare una sistemazione: la scoperta dell’acqua calda! Ancora la maggioranza, puntualizza che i tre parcheggi sono stati ereditati dalle precedenti amministrazioni: vero, ma dimentica che esiste la continuità amministrativa e che, né la prima, né la seconda giunta Franza ha affrontato il problema. La “ maggioranza ritiene che bisogna decidere definitivamente sulle questioni aperte ”: sta dunque sollecitando il sindaco? Sbalordisce inoltre l’affermazione: “ si intende confermare la scelta di affidare i parcheggi coperti all’azienda Amu ”. È mai stata deliberata la scelta di cui si chiede la conferma? Si è accorta la maggioranza che i parcheggi Valle e Anzani non sono mai stati aperti e che quello del Calvario andrebbe chiuso perché fatiscente e non a norma? Se l’apertura dei parcheggi fosse legata soltanto a meri problemi di gestione, la questione sarebbe facilmente risolvibile, ma la realtà è diversa. Il Comune dovrebbe essere una casa di vetro: il sindaco dovrebbe far sapere agli Arianesi per quale motivo i parcheggi non sono mai stati resi fruibili, di chi sono le responsabilità, cosa farà per metterli finalmente a norma e in che tempi. La costruzione dei parcheggi in struttura, giova ricordarlo, ha comportato un consumo del suolo, lo sperpero di denaro pubblico e, paradossalmente, ha costretto gli Arianesi al parcheggio selvaggio, creando disagi e rendendo persino invivibili alcune zone della città. Nessuno andrà a gestire strutture fuori norma: l’amministrazione comunale dovrebbe impegnarsi affinché i parcheggi possano finalmente ottenere il decreto di agibilità. Floriana Mastandrea Comitato SAT (Salute, Ambiente, Territorio)