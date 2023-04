FIERA CAMPIONARIA DI VENTICANO-Presentazione della 44esima edizione 2023

E’ successo questa mattina, intorno alle 12,00.Per cause ancora da accertare, una Mini Cooper, con a bordo una sola persona, è uscita fuori strada terminando la sua corsa oltre la sede stradale. Nulla da fare per il conducente, un uomo di 65 anni di Ariano, Giovanni Spagnoletti, molto noto in città. L’incidente è avvenuto lungo la Statale 90, in località ‘Giardinetto’, nel Foggiano. Il fatto è successo quando su gran parte del Foggiano imperversava il maltempo. Sul posto, insieme al 118, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, giunta dal Comando provinciale di Foggia, per la bonifica e la messa in sicurezza della zona, mentre i rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri.