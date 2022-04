Festa della Liberazione-Sarà regolare la raccolta dei rifiuti “porta a porta”

Al via il nuovo Fondo per il rilancio delle attività economiche che mette a disposizione 200 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (DM MISE 24 marzo 2022).



Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’art. 2, c. 1, D.L. 4/2022, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.



L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto. Le risorse sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

60% , per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;

, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00; 50% , per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;

, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.



Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica che sarà rilasciata dal MISE.