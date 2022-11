ESORDIO VINCENTE DEL GSA PALLAVOLO ARIANO

FORMAZIONE GSA: da sx in alto: Nico Medici, M. Fodarella, G. Borriello, D. La Porta, G. Santosuosso, C. Schiavo, P.F. Cesareo, Giulio Filomena.

Da sx in basso: G.P. Romano, L. Schiavo, M. Ninfadoro, M. Molinario, G. Ricciardi, M. Caso

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE

GSA PALLAVOLO ARIANO asd – SG VOLLEY 1997 3-0

Gara del 19.11.2022

Prima di campionato ed è subito vittoria per il GSA che sabato 18 novembre ha battuto il SAN GIORGIO VOLLEY per 3 – 0 (25 -10; 25 – 12, 25 -18).

Nel confronto con i Sanniti gli atleti del Tricolle si sono mostrati concentrati e sicuri dei propri mezzi, esprimendo sicurezza nella gestione dei fondamentali e capacità di controllare il gioco nelle fasi calde della gara.

Il GSA è sceso in campo con: Fodarella alzatore e La Porta opposto, Ricciardi e Santosuosso schiacciatori, Cesareo e Ninfadoro centrali, Caso libero.

Il San Giorgio si è presentato ad Ariano come squadra esperta e ben impostata tatticamente che ha lottato e cercato di non uscire senza punti dalla Palestra Mancini.

La squadra arianese, gruppo giovane con molti atleti under in campo, ha trovato già dalle prime azioni il giusto ritmo partita e la concretezza in fase realizzativa. Dopo un iniziale equilibrio, gli atleti di Giulio Filomena e Nico Medici hanno imposto la loro superiorità che nel corso del match si è manifestata soprattutto sotto rete con produttivo controllo a muro e con servizio veramente efficace.

Bel gioco, determinazione e forza del collettivo sono stati gli elementi che hanno determinato l’affermazione della compagine ufitana in questo primo test agonistico.

Nell’ occasione i tecnici del GSA hanno affidato la responsabilità ad un gruppo che già lo scorso anno ha militato nella prima divisione e in questa stagione sportiva si rinforza con l’inserimento di Giulio Santosuosso con la prospettiva di attestarsi nella zona playoff.

Il confronto con il San Giorgio ha visto anche l’esordio di Giuseppe Pio Romano e l’inserimento nel terzo set di Marco Molinario, giovanissimo alzatore di vero talento.