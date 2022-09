ELEZIONI POLITICHE 2022–Ultima rilevazione dei votanti

Si è riunita quest’oggi la Consulta della Attività Produttive del comune di Ariano Irpino, alla presenza del vice sindaco Carmine Grasso e del consigliere Andrea Melito insieme alla costituenda associazione “Cara Bolletta”, presenti anche la consigliera Valentina Pietrolà , il consigliere Marco La Carità e il consigliere Giovanni La Vita. Sull’unico punto in discussione “Emergenza Caro Bollette”, è stato elaborato un documento firmato da tutti i componenti della Consulta, dove emerge la sostanziale preoccupazione per questa escalation di aumenti del costo del gas e dell’energia elettrica, che sta portando allo stremo sia le famiglie che le aziende. Dal documento in questione, si evince che questi continui aumenti sono frutto di spericolate manovre finanziarie che hanno portato in un anno, secondo l’Osservatorio di Confcommercio per il monitoraggio dei costi delle fonti energetiche, ad un aumento del gas del 143,5% e dell’energia elettrica del 126,3%, cifre ingiustificate ma soprattutto insostenibili per qualunque impresa e anche per le famiglie. Nel documento si legge:”Appare evidente, soprattutto per le nostre imprese, che un processo economico di questo tipo non è arginabile con delle misure di compensazione “una tantum” da parte dei governi, come si sta abbozzando di fare, né tantomeno concedendo prestiti alle imprese per pagare le bollette, determinando per esse un indebitamento tale da condurle al dissesto definitivo“. Il documento continua dicendo che :”La Consulta delle Attività Produttive di Ariano Irpino, ritiene fermamente che la “mappa” dei beni e delle “priorità” economiche della nostra società, alla luce di quanto sta avvenendo, deve essere aggiornata e modificata radicalmente“. Quindi si è giunti alla proposta che si intende presentare al Consiglio Comunale di Ariano Irpino, suddiviso in 5 punti:

adottare una delibera che sancisca come l’Energia, da qualsiasi fonte derivi, debba essere considerata un “Bene Comune” e come tale venga riconosciuto a tutti i cittadini e a tutte le imprese produttive la possibilità di approvvigionarsene a prezzi reali di mercato, determinati e controllati dallo Stato Italiano attraverso una gestione diretta delle fonti produttive e della sua distribuzione a Imprese e Famiglie; attivarsi con urgenza verso gli organi istituzionali sovracomunali dello Stato affinchè si avvii un processo legislativo in tal senso; attivarsi affinchè la medesima deliberazione venga assunta dai Comuni afferenti l’Area Vasta di Ariano della quale Ariano Irpino è Comune Capofila; intervenire direttamente e tempestivamente con aiuti economici e/o agevolazioni fiscali od altre forme utili di ristoro, nei confronti di imprese e famiglie del territorio comunale colpite in maniera tale dal “caro bollette” da non potervi fare fronte da sole; attivarsi verso i competenti organi istituzionali ed il Prefetto per sollecitare la loro massima attenzione ed un’adeguata sorveglianza e maggior controllo sulla condotta delle società distributrici circa l’accoglimento delle richieste di rateizzazione da parte degli utenti, spesso negate, e delle banche, in ordine alla concessione di prestiti alle imprese in difficoltà non sempre accolti celermente e favorevolmente nonostante le norme di legge e le garanzie fornite dallo Stato.