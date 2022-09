ELEZIONI POLITICHE 2022–Prima rilevazione dei votanti

In politica, Ariano Irpino è uno strano paese. In molti non votano per chi può essere competente, bensì per parenti e amici, anche se incapaci e lontani dalle proprie idee politiche. Il trasformismo non è considerato un peccato politico, ma un normale modo di fare politica. Per fare un recente esempio a caso, l’on. Generoso Maraia, già militante di Rifondazione Comunista, è riuscito a essere eletto alla Camera grazie al suo passaggio nel Movimento 5 Stelle. Maraia era diventato il padre padrone dei 5 Stelle, ma adesso, sbagliando i calcoli, è tra gli scissionisti, per cercare di mantenere il seggiolone: è passato all’ala destra di quelli che militavano nel Movimento e cioè, con Impegno Civico dell’on. Di Maio.

In Via D’Afflitto c’era un infopoint dei 5 Stelle, ovvero dell’on. Maraia, ma la scorsa settimana come per incanto, quel locale è diventato la sede di Impegno Civico. All’inaugurazione del locale c’era, ovviamente l’on. Maraia, che ha presentato i due candidati del PD nell’uninominale di Camera e Senato, ma, dimostrando miopia politica, non ha invitato i candidati nel proporzionale delle 4 liste coalizzate, che per l’assurdo meccanismo dell’attuale legge elettorale (Rosatellum), portano anche voti ai candidati dell’uninominale. Non sono stati invitati neanche i partiti che hanno ispirato le 4 liste: era presente solo Maraia e alcuni esponenti del Pd, come il vice-sindaco, nonché il sindaco socialista Enrico Franza. Lo stesso sindaco, pochi giorni dopo, sabato 17 settembre, ha partecipato, assieme ad alcuni consiglieri comunali, anche all’assemblea del vice-presidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, candidato alla Camera. In quell’occasione i 5 Stelle hanno fatto una dura reprimenda contro il PD, ma il sindaco non ha fatto una piega.

Come si sa, il sindaco gioca su due sponde: con il Movimento 5 Stelle in Comune e col PD e Impegno Civico (Di Maio) alle elezioni politiche. Complimenti al sindaco per la coerenza!