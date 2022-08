Elezioni- Maraia(Impegno Civico):”La mia ricandidatura al servizio di un progetto politico”

In qualità di rappresentante uscente eletto all’uninominale aspiravo alla riconferma all’interno del mio collegio uninominale e non nel listino del plurinominale. Ho condiviso l’alleanza con il PD e ho compreso come il peso politico della neonata formazione politica di Impegno Civico non era tale da poter esprimere un candidato nel collegio uninominale: per questo sosterrò i candidati della coalizione. Ho deciso di continuare a sostenere il progetto di Luigi Di Maio attraverso una candidatura di servizio, anche se non nel mio collegio perché già rappresentato dalla candidatura di Maria Pallini.

La mia è stata una disponibilità non legata ad una volontà di rielezione a tutti i costi, ma espressa per difendere e portare avanti i risultati ottenuti in provincia di Avellino, nell’ambito sia delle politiche sanitarie che di quelle industriali, oltre che in vertenze particolarmente spinose come quelle relative alla situazione dell’Alto Calore e del servizio idrico, alla gestione dei rifiuti in Irpinia e alla generale opera di tutela dell’ambiente e della salute. Allo stesso modo la mia azione parlamentare ha inteso approfondire i temi legati alla transizione ecologica.

Sono soddisfatto di aver ottenuto importanti risultati in una legislatura resa molto difficile prima dalla pandemia e poi dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Voglio sottolineare, infatti, lo sblocco delle risorse residue per la ricostruzione post-terremoto in Campania, in accoglimento di una mia proposta emendativa alla Legge di Bilancio, e l’approvazione di un altro mio emendamento al D.L. Infrastrutture del 2021 che consente una valutazione, da parte ministeriale e del concessionario della rete, di nuovi caselli autostradali funzionali alle stazioni per l’alta velocità e l’alta capacità di prossima realizzazione.

Ed è per tutelare questi risultati, sui quali vorrò garantire la continuità del mio impegno, che ho deciso di sostenere il progetto di Luigi Di Maio. Quest’ultimo ha sempre mostrato attenzione per il nostro territorio e ha dato un contributo diretto nell’azione parlamentare e governativa su molte tematiche importanti per l’Irpinia: questa attenzione mi auguro possa continuare attraverso la sua rielezione in Parlamento. Farò la campagna elettorale per sostenere tutti i candidati all’interno del listino plurinominale di Impegno Civico, così come sosterrò i candidati della coalizione che sono all’uninominale: l’obiettivo è contrastare efficacemente l’avanzata delle destre in provincia di Avellino e in Italia.