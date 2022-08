Elezioni 2022-Forza Italia in Campania schiera Giuliana Franciosa

Giuliana Franciosa candidata per Forza Italia al Senato della Repubblica in Campania 1 e Campania 2.Queste le sue dichiarazioni:

“Orgogliosa, fiera ed emozionata per la responsabilità che il partito mi ha affidato. Ripagherò con impegno massimo, dedizione, lealtà e forte determinazione.

Andrò ovunque pur di farmi conoscere e spiegare le ragioni del voto a Forza Italia.

La mia non è una candidatura di servizio. Sono numero 3 in Campania 2 dopo Bernini e Silvestro; e 4 in Campania 1 dopo Berlusconi, Bernini e Silvestro. E’ una grande occasione, non solo per me, ma anche per il territorio, se me ne verrà data l’opportunità.

Vorrei avere l’onore di rappresentarvi in Senato. Lo farei con umiltà e con grande spirito di servizio, ma ho bisogno di voi. Di tutti voi.

Insieme possiamo farcela”.