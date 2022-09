Elezioni 2022-Ecco perché Petracca farà il pieno anche ad Ariano Irpino

Tappa ad Ariano Irpino dell’europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello, giunto in sostegno delle candidature al Senato di Giuliana Franciosa e Carmine De Angelis. Martusciello nel cuore del Tricolle ricorda agli elettori che “Forza Italia è l’erede dei valori della Democrazia Cristiana, con chiara collocazione in Europa”. “Le candidature al Senato – aggiunge – sono espressione del territorio e molto competitive tra cui quella di Ariano”. Ed infine Martusciello: “Il sud ha bisogno di trasporti ed equilibrio nella sanità perché le strutture che sono lontane dai grandi centri non devono essere penalizzate, per cui siamo contro l’autonomia differenziata di Azione”. Ad abbracciare la candidata al senato Giuliana Franciosa un bagno di folla che le ha fatto sentire calore ed affetto. Per Franciosa “il potenziamento dei plessi ospedalieri deve passare attraverso politiche di concertazione che fino ad ora sono state assenti perché gestite in maniera monocratica. Le aree interne hanno bisogno di un interlocutore anche sul lavoro perché la IIA di Flumeri è stata lasciata senza rappresentanza politica”. (Comunicato per conto della candidata al Senato di Giuliana Franciosa- Forza Italia)