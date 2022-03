Dopo il panettone, al pasticciere irpino Pompilio Giardino anche il premio per la colomba più buona. Il plauso di Confartigianato Avellino

L’Italia ha spento il 17 marzo le candeline dei 161 anni di Unità Nazionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella elogia lo spirito di coesione del popolo italiano e pone l’accento sulla condivisione delle scelte democratiche portate avanti dal Parlamento. Belle parole, pura retorica con il richiamo a valori sepolti nella polvere di una ex Nazione, divisa in 20 piccole patrie, che sono in competizione fra loro e con lo Stato Centrale. La riforma del titolo V della Costituzione, mai attuata, ha dato vita alfederalismo competitivo e non cooperativo messo in atto dalle Regioni del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna, che vorrebbero abbandonare il Sud sprecone al suo destino. Concetto ribadito in Parlamento dalla Lega chepropone di destinare al Nord i soldi erogati dall’Europa e non spesi dal Meridione. Proposta inaccettabile. Si dovrebbe rimettere al centro del dibattito politico la perequazione delle due macro aree al fine di garantire la transizione ecologica e digitale nonché la coesione territoriale. Il Sud è la cenerentola d’Europa e rispetto al Nord ha una disoccupazione doppia ed il reddito che è la metà e, ogni anno, è abbandonato da 100 mila persone, soprattutto giovani, in cerca di lavoro. L’UE ha destinato al Meridione ingenti risorse finanziarie con il PNRRconsiderandola un’area strategica per la rinascita del Paese e dell’UE nonché piattaforma ideale nel Mediterraneo per gli scambi commerciali con l’Africa e l’Asia. Invece il governo di unità Nazionale non riconosce le legittime richieste dei meridionali e li priva dei diritti di cittadinanza. Siamo separati in casa, non un Paese unito e coeso.