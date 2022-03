Covid in Irpinia-Salgono i casi di positività in provincia, oggi 1361 persone contagiate

Avellino, 29 mar – Il segretario provinciale irpino di Noi di Centro, Ciro Aquino, ha formulato una lettera al segretario provinciale del PD di Avellino, Nello Pizza, chiedendo la convocazione del tavolo di coalizione.”Pregiatissimo segretario, – scrive Aquino – urge la convocazione di un tavolo di coalizione, al fine di analizzare lo stato dei rapporti, dopo il rinnovo del Consiglio provinciale, l’elezione dell’Ente idrico Campania e l’Ato rifiuti, tra le forze che governano insieme in Regione Campania, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Al rinnovo dei Consigli comunali, infatti, sono chiamati: Atripalda, Baiano, Capriglia, Chianche, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Montemarano, Montemiletto, Pietradefusi, Santo Stefano del Sole, Sirignano e Solofra, municipalità che rappresentano 65mila abitanti per le quali è necessario assicurare una buona amministrazione. È evidente che, non esiste una posizione partitica autosufficiente, pertanto appare doveroso ricercare le ragioni della condivisione, innanzitutto sul piano programmatico. Tutto ciò premesso e considerato, caro segretario, nella tua veste di rappresentante del maggiore partito della coalizione, ti chiedo di convocare al più presto un tavolo di confronto che possa aiutare la coalizione a riannodare le fila e provare ad affrontare la sfida delle prossime elezioni politiche, appuntamento per il quale non possiamo correre il rischio di non eleggere una rappresentanza di coalizione”, conclude il sindaco di Montefredane.